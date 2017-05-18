У берегов Камчатки с горящего траулера эвакуировали всех членов экипажа

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мая — РИА Новости. С рыболовецкого траулера "Капитан Чернов", горящего у берегов Камчатки, эвакуированы все члены экипажа, сообщили РИА Новости в Петропавловск-Камчатском морском спасательном подцентре.
"В настоящее время завершена эвакуация остававшихся на борту шести членов экипажа. Люди доставлены на судно "Лиманский". Никто не пострадал", — сказал представитель спасательного подцентра.
Он отметил, что пожар на траулере продолжается. Потушить возгорание, вероятно, не удастся. Предположительно, пожар начался в одном из жилых помещений, а затем огонь распространился по всему судну.
Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Причина пожара неизвестна. Решение о дальнейшей судьбе "Капитана Чернова" будет принимать судовладелец.
Рыболовецкий траулер "Капитан Чернов" был построен в 1993 году. Судовладелец – компания "Дальрыбпром". Порт приписки судна – Владивосток.