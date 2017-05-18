У берегов Камчатки с горящего траулера эвакуировали всех членов экипажа

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мая — РИА Новости. С рыболовецкого траулера "Капитан Чернов", горящего у берегов Камчатки, эвакуированы все члены экипажа, сообщили РИА Новости в Петропавловск-Камчатском морском спасательном подцентре.

Ранее сообщалось, что пожар на рыболовецком траулере "Капитан Чернов", находящемся на промысле в Охотском море, начался в ночь на четверг. На борту судна находились 27 членов экипажа. По уточнённым данным, 21 рыбак был оперативно эвакуирован на траулер "Реал", аварийная группа в составе шести человек во главе с капитаном оставалась на борту и пыталась отстоять судно.

"В настоящее время завершена эвакуация остававшихся на борту шести членов экипажа. Люди доставлены на судно "Лиманский". Никто не пострадал", — сказал представитель спасательного подцентра.

Он отметил, что пожар на траулере продолжается. Потушить возгорание, вероятно, не удастся. Предположительно, пожар начался в одном из жилых помещений, а затем огонь распространился по всему судну.

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Причина пожара неизвестна. Решение о дальнейшей судьбе "Капитана Чернова" будет принимать судовладелец.

Рыболовецкий траулер "Капитан Чернов" был построен в 1993 году. Судовладелец – компания "Дальрыбпром". Порт приписки судна – Владивосток.