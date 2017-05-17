В Пскове возбудили уголовное дело после нападение на врача скорой помощи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Нетрезвый житель Пскова ударил прибывшего по вызову фельдшера скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Псковской области.

По данным ведомства, вечером 6 мая бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову во двор дома 1 по улице Печорской в городе Пскове, где у подъезда лежал мужчина с телесными повреждениями. Отказавшись от госпитализации, пьяный мужчина потребовал отвезти его домой, забираясь в кабину автомобиля. Когда санитар попытался успокоить дебошира, последний развернулся и ударил стоящего рядом фельдшера рукой по лицу.

"Следственным отделом по городу Псков следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои)", — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.