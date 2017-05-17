Обвиняемые по делу о резиденции президента пошли на сделку со следствием

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Два обвиняемых в хищении 225 миллионов рублей, выделенных на строительство резиденции президента РФ, заключили сделку со следствием, заявил следователь в Басманном суде Москвы.

Суд рассматривает вопрос о продлении обвиняемым срока ареста. По словам следователя Сергея Новикова, на сделку пошли экс-глава компании "Стройкомплект" предприниматель Дмитрий Торчинский и предприниматель Сергей Перевалов.

"Заместитель Генерального прокурора утвердил эти сделки", — пояснил следователь.

Между тем адвокат Андрей Гривцов пояснил, что его подзащитный глава "Стройфасада" Владислав Кюнер вину не признает.

Согласно версии следствия, глава ФГУП "Атэкс" при Федеральной службе охраны (ФСО) Андрей Каминов был организатором преступной группы, а гендиректор "Стройфасада", с которым ФГУП заключало договоры подряда на выполнение работ на строительных объектах, Владислав Кюнер, бывший директор этой фирмы Сергей Литвинов и глава еще одной фирмы-подрядчика Дмитрий Торчинский — ее участниками. Еще два предпринимателя Сергей Привалов и Дмитрий Родионов подозреваются только в мошенничестве.

В ходе судебного заседания стало известно, что дело о хищении при строительстве резиденции президента выделили из дела в отношении петербургских бизнесменов о контрабанде элитного алкоголя. У фигурантов провели обыски в шесть утра, затем их доставили в СК, где против них возбудили дело.