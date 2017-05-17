Мосгорсуд отказался возвращать $16 млн, арестованные по делу Захарченко

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста 16 миллионов долларов, найденных следователями на счете третьего лица, но якобы принадлежащие полковнику МВД Дмитрию Захарченко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Защита Захарченко отмечает, что в данный момент в рамках дела "арестованы деньги и имущество третьих лиц, которые так или иначе пересекались с Захарченко, на астрономические суммы", что, по их словам, противоречит закону и нарушает всяческие права указанных граждан, в числе которых "семья Пестриковых". По словам адвоката Захарченко, у отца полковника арестовано имущество на сумму около 500 миллионов рублей.

В среду девушка Захарченко Анастасия Пестрикова сообщила в суде, что арестованные ранее в рамках уголовного дела 16 миллионов долларов, найденные следователями на счете третьего лица, принадлежат ее семье.

Ранее суд дважды переносил рассмотрение жалобы. Первый раз — по причине желания полковника Захарченко участвовать при ее рассмотрении. Второй — для ознакомления экс-полицейского с материалами дела по аресту денежных средств.

Обеспечительный арест наложен на банковские счета на сумму 16 миллионов долларов. Согласно материалам дела, счета были открыты на имя знакомой его родственницы Лилии Горшковой.

Захарченко был задержан 8 сентября прошлого года по делу о злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании расследованию, а на следующий день в отношении него возбудили дело о получении взятки в 7 миллионов рублей от неустановленного лица. Затем следствие вменило ему еще два эпизода взяточничества.

При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад почти с 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.