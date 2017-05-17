Станцию "Спортивная" московского метро закрыли по требованию полиции

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Станция "Спортивная" Сокольнической линии Московского метрополитена закрыта в среду днем на вход и выход по требованию полиции, сообщает пресс-служба столичной подземки.

"13.20 Сокольническая линия. Станция "Спортивная" закрыта на вход и выход по требованию полиции. Поезда следуют без остановки на станции "Спортивная", — говорится в микроблоге столичной подземки в Twitter.

Другие подробности не приводятся.