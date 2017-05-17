Суд признал доказанной вину экс-прокурора Энгельса по делу о взятках

ЭНГЕЛЬС (Саратовская область), 17 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Энгельсский райсуд Саратовской области в среду в ходе оглашения приговора признал доказанной вину бывшего прокурора второго по величине города в регионе — Энгельса — Владимира Зубакина, обвиняемого в получении крупных взяток, превышении полномочий и мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Судья Юлия Тарасова-Болгова сообщила при оглашении приговора, что Зубакин вину в инкриминируемых преступлениях не признал и заявил об оговоре со стороны свидетелей обвинения, однако суд признал его вину доказанной совокупностью доказательств, а доводы об оговоре — неубедительными. "В оглашении приговора объявляется перерыв до завтра, до 10.00 (9.00 мск)", — сказала судья.

Как пояснил журналистам гособвинитель Владимир Волошин, судья в среду огласила описательно-мотивировочную часть приговора по шести из девяти эпизодов дела, переквалифицировав один эпизод о взятке на статью о мелком взяточничестве, а еще один эпизод о взятке в крупном размере на мошенничество в крупном размере.

Он уточнил, что оглашение приговора длилось менее трех часов, поскольку была проведена судебно-медицинская экспертиза здоровья Зубакина, которая рекомендовала проводить судебные заседание не более трех часов в день с учетом состояния здоровья подсудимого.

Ранее сообщалось, что гособвинитель в ходе прений сторон попросил приговорить Зубакина к 11 годам колонии строгого режима, штрафу в 30 миллионов рублей и лишению права занимать должности представителя власти сроком на три года. Защита подсудимого попросила его оправдать, а сам Зубакин заявил в суде, что рассчитывает на справедливый приговор.

Зубакин был задержан, а затем арестован в августе 2015 года по подозрению в совершении им в период исполнения служебных обязанностей прокурора Энгельса в 2012-2015 годах ряда коррупционных преступлений, в том числе получении взяток за выполнение действий, входивших в круг его должностных полномочий. Экс-прокурору вменялись четыре эпизода получения взятки, в том числе три — в крупном размере, превышение должностных полномочий, а также четыре эпизода мошенничества с использованием своего служебного положения.