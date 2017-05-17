В Марий Эл выявили очаг птичьего гриппа

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Россельхознадзор выявил случай гриппа птиц на территории Марий Эл, сейчас в неблагополучной районе работают специалисты региональной ветеринарной службы, говорится в сообщении Россельхознадзора.
В результате исследования был выделен геном вируса гриппа А птиц подтипа Н5. "В настоящее время в неблагополучном пункте работают специалисты госветслужбы Республики Марий Эл под контролем территориального управления Россельхознадзора. Первоочередные мероприятия проводятся", — указывает ведомство.
По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.