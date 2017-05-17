В Марий Эл выявили очаг птичьего гриппа

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Россельхознадзор выявил случай гриппа птиц на территории Марий Эл, сейчас в неблагополучной районе работают специалисты региональной ветеринарной службы, говорится в сообщении Россельхознадзора.

Согласно сообщению службы, подведомственный Россельхознадзору "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ВНИИЗЖ) 13 мая провел лабораторные исследования патологического материала, который был отобран от трупов кур, обнаруженных на несанкционированной свалке вблизи трассы Йошкар-Ола-Зеленодольск на повороте на очистные сооружения поселка Суслонгер Звениговского района в Марий Эл.

В результате исследования был выделен геном вируса гриппа А птиц подтипа Н5. "В настоящее время в неблагополучном пункте работают специалисты госветслужбы Республики Марий Эл под контролем территориального управления Россельхознадзора. Первоочередные мероприятия проводятся", — указывает ведомство.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.