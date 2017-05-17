Омский дворник получил 17 лет колонии за изнасилование мальчиков

НОВОСИБИРСК, 17 мая – РИА Новости. Ранее судимый за хищение имущества дворник в Омске получил 17 лет колонии строгого режима за сексуальное насилие в отношении двух мальчиков 7 и 11 лет, сообщает в среду Следственное управление СК РФ по региону.

"Собранные следственными органами СК РФ по Омской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому за хищения чужого имущества Дмитрию Феоктистову", — говорится в сообщении. Мужчину признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

По данным следствия, в 2012 и 2016 годах в Омске 38-летний подсудимый неоднократно, угрожая убийством, совершал в отношении двух мальчиков, 7 и 11 лет, развратные и другие сексуальные действия. О случившемся дети осенью 2016 года рассказали родителям, после чего мужчину задержали.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима", — сообщили в СК.