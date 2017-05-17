КРАСНОЯРСК, 17 мая — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась в шесть раз, сообщает региональное министерство лесного хозяйства.
На утро среды площадь лесных пожаров в регионе выросла более чем в шесть раз — почти до 600 гектаров.
"В крае зарегистрировано семь лесных пожаров — в Енисейском, Богучанском, Абанском и Сухобузимском районах на площади 599 гектаров. Большая часть возгораний действует в авиационной труднодоступной зоне. Угрозы населенным пунктам нет", — говорится в сообщении.
В тушении пожаров принимают участие 112 человек и 12 единиц техники.