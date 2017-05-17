Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась в шесть раз

КРАСНОЯРСК, 17 мая — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась в шесть раз, сообщает региональное министерство лесного хозяйства.

По данным ведомства, на утро вторника в регионе было зарегистрировано пять пожаров на площади 97 гектаров. За сутки было ликвидировано пять лесных пожаров на площади 72 гектара. Очаги возгораний были зафиксированы в Енисейском, Кежемском, Абанском и Каратузском районах.

На утро среды площадь лесных пожаров в регионе выросла более чем в шесть раз — почти до 600 гектаров.

"В крае зарегистрировано семь лесных пожаров — в Енисейском, Богучанском, Абанском и Сухобузимском районах на площади 599 гектаров. Большая часть возгораний действует в авиационной труднодоступной зоне. Угрозы населенным пунктам нет", — говорится в сообщении.

В тушении пожаров принимают участие 112 человек и 12 единиц техники.