В Брянской области повара обвиняют в массовом отравлении школьников

БРЯНСК, 16 мая — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение повару школьной столовой в городе Трубчевске Брянской области из-за массового отравления школьников овощным салатом, сообщает СУ СК по региону.

"Старшему повару школьной столовой предъявлено обвинение в отравлении учащихся", — говорится в сообщении.

Уточняется, что обвинение предъявлено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей".

В сентябре 2016 года официальные ведомства сообщали о госпитализации 27 трубчевских школьников с высокой температурой и симптомами острой кишечной инфекции после массового отравления в столовой. При этом родители в комментариях на форумах говорили о гораздо большем числе заболевших. Школа была закрыта для проведения карантинных мероприятий. Следственные органы и специалисты Роспотребнадзора начали расследование причин отравлений.

Теперь СК РФ по региону сообщает о 56 пострадавших школьников в возрасте от шести до шестнадцати лет.

По версии следствия, приготовление пищи в антисанитарных условиях допустила повар, которая и является ответственным лицом за качество питания. В результате при приготовлении овощных салатов из свежей моркови и капусты в них попал возбудитель инфекционного заболевания, а их употребление вызвало массовое отравление школьников. У детей были диагностированы признаки острой кишечной инфекции, повлекшей легкий вред здоровью, отмечается в сообщении.