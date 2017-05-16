Более 400 жителей Приволжья воюют за рубежом на стороне террористов

КАЗАНЬ, 16 мая — РИА Новости. Более 400 жителей Приволжья воюют за рубежом на стороне террористов, главным образом — в Сирии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Особую опасность представляют граждане, причастные к деятельности международных террористических организаций. По имеющимся данным, в составе террористических структур за пределами страны, главным образом — на территории Сирии, находится свыше 400 жителей округа", — заявил Патрушев на совместном выездном совещании по проблеме терроризма и миграции c главами регионов Приволжского федерального округа (ПФО) и федеральными чиновниками.