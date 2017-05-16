Суд не изменил приговор экс-министру инвестиций Сахалина за аферу

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 мая – РИА Новости. Сахалинский областной суд оставил без изменения приговор бывшему министру инвестиций и внешних связей региона Екатерине Котовой, которая получила 3,5 года заключения за мошенничество с использованием служебного положения, сообщает во вторник пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд первой инстанции установил, что с 14 декабря 2011 года по 28 июня 2013 года осуждённая, используя свое служебное положение, организовала хищение средств, перечисленных министерством инвестиций и внешних связей Сахалинской области в виде субсидий из областного бюджета в адрес ОБУ "Сахалинское агентство проектов развития".

В прокуратуре уточнили, что деньги Котова расходовала на личные нужды: на оплату перелетов по территории России в салоне бизнес-класса, развлечения, а также сотовую связь. Ущерб составил 3,2 миллиона рублей.

Чиновница проведёт 3 года и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима и заплатит штраф в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, она лишена права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на три года.

Приговор вступил в законную силу и направлен к исполнению.