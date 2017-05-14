На Камчатке вулкан Шивелуч дважды выбросил столбы пепла

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Два выброса пепла от вулкана Шивелуч на Камчатке зафиксировано вечером в субботу и в воскресенье утром, высота первого выброса составила до 5,5 километров, второго до 3,5 километров, сообщает МЧС по Камчатскому краю.

Ранее в пятницу МЧС сообщало, что по спутниковым данным на вулкане Шивелуч произошел выброс пепла на высоту до 9 километров.

Как сообщает краевой главк МЧС, согласно спутниковым данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), вечером в субботу произошел выброс пепла, высота которого составила до 5500 метров. Кроме того, утром в воскресенье произошел еще один выброс пепла, высота которого составила до 3500 метров.

По данным МЧС, в населенных пунктах края выпадения пепла не произошло. Международные трассы самолетов в районе вулкана Шивелуч не проходят, туристических групп не зарегистрировано. Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Кроме того, МЧС не рекомендует туристическим организациям вести туристов в район вулкана.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи. Высота Шивелуча — 3283 метра над уровнем моря. Вулкан извергается с весны 2009 года, его извержения, как правило, носят взрывной характер.