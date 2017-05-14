В Тульской области произошло ДТП с автомобилем полиции

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Один человек погиб и семь пострадали в результате ДТП с участием автомобилем полиции в городе Ясногорске в Тульской области, сообщается на сайте регионального главка МВД России.

По данным МВД, в 23.05 на улице Советской в Ясногорске водитель автомобиля "ВАЗ" выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся со служебным автомобилем "УАЗ", в котором находились четверо сотрудников ОМВД России по Ясногорскому району и две несовершеннолетние девушки 2000 года рождения.

"В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть человек, находившиеся в автомобиле "УАЗ", среди которых четыре сотрудника полиции и две несовершеннолетние пассажирки 2000 года рождения, а также пассажир автомобиля "ВАЗ" мужчина 1995 года рождения… Водитель автомобиля ВАЗ при доставлении в больницу от полученных травм скончался", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие доставлены в медучреждения Ясногорска и Тулы. Кроме того, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.