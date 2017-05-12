Фигуранта "болотного дела" Непомнящих выпустили из штрафного изолятора

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Администрация колонии в Ярославле выпустила из штрафного изолятора фигуранта "болотного дела" Ивана Непомнящих, в общей сложности ему дважды продлевали срок содержания в изоляторе, сообщил РИА Новости в пятницу адвокат Сергей Каменщиков.

Непомнящих, Руслан Вахапов и Евгений Макаров заявили о своем избиении в колонии 21 апреля. Европейский суд по правам человека 28 апреля обязал Россию провести независимый медосмотр осужденных. По факту применения спецсредств в колонии проводит проверку прокуратура. Кроме того, все трое осужденных попали в штрафной изолятор (ШИЗО). За нарушения законных требований сотрудников УФСИН срок содержания Непомнящих в ШИЗО продлевался. По последним данным, он должен был покинуть изолятор 11 мая.

"Мне стало известно, что он отпущен из ШИЗО", — сказал Каменщиков.

Он отметил, что в общей сложности Непомнящих за различные нарушения дважды продлевали срок содержания в штрафном изоляторе. Защита намерена обжаловать как помещение Непомнящих в ШИЗО, так и продление срока.

"Я уже подавал жалобу в Заволжский районный суд Ярославля, но мне ее вернули на доработку. На днях я ее снова подам", — заявил Каменщиков.

Согласованное с властями шествие в Москве по Якиманке и митинг на Болотной площади в мае 2012 года в Москве вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны. Организаторы беспорядков, Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев, получили по 4,5 года колонии. По данным следствия, Непомнящих, работавший инженером-конструктором в НПО "Родина", принимал активное участие в драках с полицией, ударил сотрудников несколько раз кулаком и зонтом. Он был приговорен к 2,5 года лишения свободы.