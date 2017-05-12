Суд отказался заочно арестовать уехавшего в Лондон экс-губернатора Юревича

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение отказать в заочном аресте бывшего главы Челябинской области Михаила Юревича, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее о том, что Юревич был объявлен в международный розыск, сообщил его адвокат Игорь Трунов. В пятницу в Ленинский районный суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Юревича.

"По мнению суда, в настоящее время отсутствуют какие-либо основания для избрания в отношении Юревича меры пресечения в виде заключения под стражу, в связи с чем ходатайство следствия подлежит отклонению ", — сказал судья.

По данным следствия, Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, сумма которых составила 26 миллионов рублей. Кроме того, Юревич, по версии следствия, совершил подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя областного суда региона. Юревич свою вину отрицает, в настоящее время он находится в Лондоне на лечении.