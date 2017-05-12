В Воронеже водителя впервые арестовали за отказ растонировать авто

ВОРОНЕЖ, 12 мая — РИА Новости. Водитель в Воронеже получил трое суток ареста за неисполнение требований снять тонировку с автомобиля, это первый в городе случай заключения под стражу за подобное правонарушение, сообщило в пятницу областное правительство.

"В рамках профилактического рейда утром 11 мая на улице Ломоносова инспекторы ДПС остановили автомобиль Kia Rio, светопропускаемость передних стекол которого не соответствовала требованиям по допуску транспортных средств к эксплуатации", — говорится в сообщении.

Как отмечает правительство со ссылкой на управление ГИБДД области, ранее на данного автомобилиста уже был составлен протокол за это правонарушение, и было вынесено требование об устранении нарушения, которое мужчина в установленные сроки не исполнил. Кроме того, молодой человек за последние полтора года четыре раза привлекался к административной ответственности по статье "управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена". Санкции данной статьи предусматривают штраф в 500 рублей.

В итоге воронежские инспекторы ДПС задержали нарушителя и доставили в суд.

"Одиннадцатого мая по решению суда Центрального района города Воронежа 26-летний уроженец Липецкой области был подвергнут административному аресту сроком на трое суток за неисполнение требований о растонировании машины. Это первый в Воронеже случай ареста за подобное правонарушение", — сообщают областные власти.

Согласно требованиям правил дорожного движения и технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%.

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