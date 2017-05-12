В РФ из разорившихся банков вывели миллиард рублей под залог бочек с водой

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Миллиард рублей вывели из разорившихся банков в РФ под залог бочек с водой, которые по документам проходили как "дорогое химическое сырье", сообщает МВД России.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК УМВД России по Брянской области пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в выводе активов кредитных учреждений перед отзывом лицензий на осуществление банковской деятельности", — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводятся на сайте ведомства.

Отмечается, что преступная группа состояла из руководителей и сотрудников трех коммерческих банков.

По информации МВД РФ, злоумышленники в 2014-2015 годы выдали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным коммерческим организациям на сумму около одного миллиарда рублей. Сообщается, что в качестве залогового обеспечения под видом дорогостоящего химического сырья предоставлялись бочки с водой.

В настоящее время против четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", трое подозреваемых арестованы.

На территории Москвы, Московской и Брянской областей при силовой поддержке Росгвардии проведены обыски, изъяты финансовая документация, печати юрлиц и иные предметы и документы, содержащие сведения о противоправной деятельности.