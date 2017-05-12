Мизулина просит ГП проверить работу опеки в Волгоградской области

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина подготовила официальный запрос на имя генпрокурора Юрия Чайки с просьбой провести проверку законности действий органов опеки в Волгоградской области, где в многодетной семье погиб четырехлетний приемный сын, после чего родители пошли на похищение другого ребенка.
Позже стало известно, что супруги также подозреваются в убийстве одного из приемных детей. Следователи выяснили, что у подозреваемых на воспитании находится пять несовершеннолетних детей, из которых четверо — приемные, при этом в сентябре 2016 года один из приемных детей внезапно исчез, позже было найдено его тело. Согласно показаниям приемной матери, мальчик скончался от ожога, опрокинув на себя кастрюлю с кипятком. За медицинской помощью для ребенка женщина не обратилась, а когда он умер, то закопала тело во дворе дома.
"Вместо того, чтобы помочь семье, оказавшейся в сложной ситуации, ребенок был изъят и отдан людям без души, единственным интересом которых являлось получение пособий. Я считаю, что в Семейном кодексе должен быть установлен приоритет родственной опеки. Ситуация, при которой детей, лишившихся родителей, передают чужим людям, а не родственникам, выглядит по меньшей мере абсурдной", — убеждена сенатор.