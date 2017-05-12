Мизулина просит ГП проверить работу опеки в Волгоградской области

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина подготовила официальный запрос на имя генпрокурора Юрия Чайки с просьбой провести проверку законности действий органов опеки в Волгоградской области, где в многодетной семье погиб четырехлетний приемный сын, после чего родители пошли на похищение другого ребенка.

"Сама история с гибелью приемного мальчика поражает своей жестокостью, тем, как хладнокровно повела себя опекунская семья, допустив гибель малыша и скрыв от всех этот факт, избавившись от тела… Возникает масса вопросов к органам опеки Волгоградской области, которые допустили такой исход. Прежде всего, где они были в течение всех долгих месяцев, когда ребенка уже не было в живых? Кроме того, почему ребенок оказался в опекунской семье, когда существовал вариант с передачей его кровным родственникам? Я подготовила официальный запрос в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку законности действий органов опеки, которые передали ребенка в приемную семью при наличии более чем очевидной альтернативы в виде родной бабушки", — цитирует Мизулину ее пресс-служба.

По данным следствия, 7 мая мужчина и женщина похитили трехлетнего мальчика в Морозовске Ростовской области. Ребенок был найден в Волгоградской области, предполагаемые похитители были задержаны и доставлены в Ростовскую область. Ими оказались 48-летние супруги, проживающие в Волгоградской области.

Позже стало известно, что супруги также подозреваются в убийстве одного из приемных детей. Следователи выяснили, что у подозреваемых на воспитании находится пять несовершеннолетних детей, из которых четверо — приемные, при этом в сентябре 2016 года один из приемных детей внезапно исчез, позже было найдено его тело. Согласно показаниям приемной матери, мальчик скончался от ожога, опрокинув на себя кастрюлю с кипятком. За медицинской помощью для ребенка женщина не обратилась, а когда он умер, то закопала тело во дворе дома.

Мизулина также выступила за то, чтобы в Семейном кодексе РФ был установлен приоритет получения опеки над ребенком его родственников, а не посторонней приемной семьи.

"Вместо того, чтобы помочь семье, оказавшейся в сложной ситуации, ребенок был изъят и отдан людям без души, единственным интересом которых являлось получение пособий. Я считаю, что в Семейном кодексе должен быть установлен приоритет родственной опеки. Ситуация, при которой детей, лишившихся родителей, передают чужим людям, а не родственникам, выглядит по меньшей мере абсурдной", — убеждена сенатор.