Суд оставил в силе приговор Багдасарян за липовый больничный

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Савеловский суд Москвы в пятницу признал законным приговор скандально известной стритрейсерше Маре Багдасарян, осужденной к исправительным работам за поддельный больничный лист, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Приговор мирового суда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласил решение судья Дмитрий Макаренко.

Как установил мировой участок суда №77, Багдасарян, которой суд ранее назначил обязательные работы за многочисленные нарушения ПДД, предоставила поддельный больничный, чтобы избежать наказания.

В ходе разбирательства в суде первой инстанции Багдасарян полностью признала вину в использовании подложного документа. Ее защита просила мирового судью Эльмиру Артеменко ограничиться штрафом, но суд назначил стритрейсерше год исправительных работ.

В целом, соответствующая статья УК РФ предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов или исправительные работы на срок до двух лет.

Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", после чего неоднократно задерживалась за другие нарушения правил дорожного движения. За многочисленные просроченные штрафы суд отправил ее на обязательные работы, которые она стала пропускать, за что ранее была административно арестована на 15 суток.