В Ингушетии возбудили уголовное дело после обстрела поста полиции

На месте нападения на пост полиции в Малгобекском районе Ингушетии

На месте нападения на пост полиции в Малгобекском районе Ингушетии

НАЛЬЧИК, 12 мая — РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело по факту обстрела поста полиции в Малгобекском районе республики, в результате которого ранение получил один полицейский и были уничтожены двое нападавших, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

© Фото : НАК На месте нападения на пост полиции в Малгобекском районе Ингушетии © Фото : НАК На месте нападения на пост полиции в Малгобекском районе Ингушетии

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли контрольно-заградительный пост МО МВД России "Малгобекский" в Малгобекском районе Ингушетия в ночь на пятницу. В результате боестолкновения получил ранения и был госпитализирован полицейский ОБ ППСП указанного подразделения, старший сержант полиции. Ответным огнем двое нападавших уничтожены. На месте происшествия обнаружены два автомата Калашникова и корпус от гранатомета. По данным МВД России, личность одного из нападавших уже установлена. Им оказался 29-летний житель города Малгобек, находившийся в федеральном розыске за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

"По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа" и "Незаконный оборот оружия" УК РФ", — говорится в сообщении. Санкции данных статей предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.

"В ходе осмотра места происшествия следователями-криминалистами обнаружены и изъяты пусковая установка от РПГ, более 380 патронов и 180 гильз калибра 5,45 миллиметра, два автомата Калашникова калибра 5,45 миллиметра", — отмечают в ведомстве.

Проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.