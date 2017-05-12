В суд поступило ходатайство о заочном аресте экс-главы Челябинской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая — РИА Новости. В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство следствия о заочном аресте бывшего главы Челябинской области Михаила Юревича, сообщила в пятницу РИА Новости представитель инстанции.

Ранее о том, что Юревич был объявлен в международный розыск, сообщил его адвокат Игорь Трунов.

"Ходатайство поступило. (Его) рассмотрят после 14.00 по местному времени. Сейчас решается вопрос о том, в каком режиме пройдет заседание — открытом или закрытом", — сказала представитель суда.

По данным следствия, Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, сумма которых составила 26 миллионов рублей. Кроме того, Юревич, по версии следствия, совершил подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя областного суда региона. Юревич свою вину отрицает, в настоящее время он находится в Лондоне на лечении.