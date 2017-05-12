Пепел от вулкана Шивелуч на Камчатке поднялся на девять километров

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая – РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 9 километров, сообщает краевой главк МЧС РФ.
По данным МЧС, в населенных пунктах края выпадения пепла не произошло. Международные трассы самолетов в районе вулкана Шивелуч не проходят, туристических групп не зарегистрировано. Вулкану присвоен "красный" код авиационной опасности – самый угрожающий.
Туристическим организациям рекомендовано не вести туристов в район вулкана.
Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи. Высота Шивелуча — 3283 метра над уровнем моря. Вулкан извергается с весны 2009 года, его извержения, как правило, носят взрывной характер.