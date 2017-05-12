Пепел от вулкана Шивелуч на Камчатке поднялся на девять километров

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая – РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 9 километров, сообщает краевой главк МЧС РФ.

"Утром 12 мая 2017 года, по спутниковым данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс. Высота выброса пепла составила до 9000 метров. Высота вулкана 3283 метра. С учетом направления ветра, пепловый шлейф распространился на 115 километров в северо-западном направлении от вулкана. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в населенных пунктах края выпадения пепла не произошло. Международные трассы самолетов в районе вулкана Шивелуч не проходят, туристических групп не зарегистрировано. Вулкану присвоен "красный" код авиационной опасности – самый угрожающий.

Туристическим организациям рекомендовано не вести туристов в район вулкана.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи. Высота Шивелуча — 3283 метра над уровнем моря. Вулкан извергается с весны 2009 года, его извержения, как правило, носят взрывной характер.