В Москве задержали водителя BMW, напавшего на женщину с детьми

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Водитель BMW, который напал на женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу в центре Москвы, задержан, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что СК РФ начал проверку инцидента.

"Сотрудниками столичной полиции задержан предполагаемый водитель автомобиля, который 5 мая в районе дома 42 по улице Плющиха не пропустил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми, а затем догнал ее и ударил. В настоящее время он доставляется для проведения проверочных мероприятий", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.