Источник: задержанный сотрудник университета Бонч-Бруевича был его ректором

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Оперативники УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали ректора Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича Сергея Бачевского, сообщил РИА Новости источник в вузе.
Ранее сообщалось, что сотрудники регионального УФСБ в рамках дела о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) задержали в четверг одного из сотрудников ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича".
"Задержанный сегодня сотрудниками ФСБ сотрудник университета — это ректор Бачевский. Сегодня суд уже может избрать ему меру пресечения", — сказал собеседник агентства.
Уголовное дело расследуется в отношении нескольких лиц. По версии следствия, подозреваемые совершили деяния, "явно выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства".