Источник: задержанный сотрудник университета Бонч-Бруевича был его ректором

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых. Архивное фото

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Оперативники УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали ректора Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича Сергея Бачевского, сообщил РИА Новости источник в вузе.

Ранее сообщалось, что сотрудники регионального УФСБ в рамках дела о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) задержали в четверг одного из сотрудников ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича".

"Задержанный сегодня сотрудниками ФСБ сотрудник университета — это ректор Бачевский. Сегодня суд уже может избрать ему меру пресечения", — сказал собеседник агентства.

Уголовное дело расследуется в отношении нескольких лиц. По версии следствия, подозреваемые совершили деяния, "явно выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства".