Мать осужденного блогера Соколовского назвала приговор варварством

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Мать блогера Руслана Соколовского, приговоренного к 3,5 года условного лишения свободы за "ловлю покемонов" в храме, назвала приговор варварством.

"Это варварство", — сказала мать Соколовского Елена Чингина в эфире телеканала "Россия 24" . "Это никуда не годится, он молодой еще, ему учиться нужно", — добавила она.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг назначил "ловцу покемонов" блогеру Руслану Соколовскому 3,5 года условного заключения. При вынесении приговора суд учел ряд смягчающих обстоятельств: Соколовский ранее не был судим, имеет положительные характеристики, помогает матери, в ходе процесса попросил прощения у верующих.

Блогер признан виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном приобретении ручки с видеокамерой (специального технического средства, лицензию на покупку которого выдает ФСБ).

В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.

Впоследствии следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и добились ареста блогера. Позднее суд перевел его из СИЗО под домашний арест.