Пьяный мужчина сообщил о "минировании" Нижневартовской ГРЭС

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сообщил о якобы минировании Нижневартовской ГРЭС в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), в ходе проверки взрывное устройство не было обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Интер РАО".

Минэнерго РФ в четверг опубликовало справку-доклад об угрозе террористического акта на Нижневартовской ГРЭС. "11 мая в 9.25 (мск) дежурной сменой Нижневартовской ГРЭС получена информация о перехвате сотрудниками МВД России разговора двух неизвестных лиц о планируемом террористическом акте на станции. Сотрудники ФСБ и МВД России проводят осмотр станции и поиск подозреваемых. Информация уточняется", — сказано в справке Минэнерго.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Интер РАО", после того как поступил звонок о том, что ГРЭС заминирована, правоохранительные органы нашли звонившего. Им оказался местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Проверка не обнаружила взрывных устройств на ГРЭС.

В МВД ХМАО пояснили, что пьяный мужчина позвонил в Единую дежурную диспетчерскую службу и сообщил, что ему якобы сказали, что на ГРЭС готовится преступление, не уточнив, какое. Он задержан и дает показания в полиции. Следствие ведется по факту нарушения статьи 207 УК РФ "заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Акции ЗАО "Нижневартовская ГРЭС" принадлежат NVGRES HOLDING LIMITED (NHL). 75 % минус 1 акция в уставном капитале NHL принадлежат "Интер РАО – Электрогенерация", а 25 % плюс 1 акция принадлежат "Роснефти".