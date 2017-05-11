Пьяный мужчина сообщил о "минировании" Нижневартовской ГРЭС

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сообщил о якобы минировании Нижневартовской ГРЭС в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), в ходе проверки взрывное устройство не было обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Интер РАО".
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Интер РАО", после того как поступил звонок о том, что ГРЭС заминирована, правоохранительные органы нашли звонившего. Им оказался местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Проверка не обнаружила взрывных устройств на ГРЭС.
В МВД ХМАО пояснили, что пьяный мужчина позвонил в Единую дежурную диспетчерскую службу и сообщил, что ему якобы сказали, что на ГРЭС готовится преступление, не уточнив, какое. Он задержан и дает показания в полиции. Следствие ведется по факту нарушения статьи 207 УК РФ "заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
Акции ЗАО "Нижневартовская ГРЭС" принадлежат NVGRES HOLDING LIMITED (NHL). 75 % минус 1 акция в уставном капитале NHL принадлежат "Интер РАО – Электрогенерация", а 25 % плюс 1 акция принадлежат "Роснефти".