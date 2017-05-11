"Дочка" "Россетей" обжаловала приговор по делу о крупном хищении

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая — РИА Новости, Иван Капустин. "Межрегиональная сетевая компания Юга" (МРСК Юга входит в "Россети") подала апелляционную жалобу на приговор Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону по делу о хищении у нее почти полумиллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель суда.

Ворошиловский районный суд 3 мая оправдал экс-главу представительства Агентства стратегических инициатив в ЮФО Александра Хуруджи и бывшего генерального директора ОАО "Энергия" Сергея Конопского, обвиняемых по нескольким статьям в деле о хищении у МРСК Юга почти 500 миллионов рублей.

"От представителя МРСК Юга в суд подана апелляционная жалоба на приговор", — пояснил представитель Ворошиловского суда.

По мнению Межрегиональной сетевой компании, в ходе судебного расследования были проведены две независимые экспертизы, подтвердившие факт и особо крупный размер финансового ущерба от деятельности руководства ОАО "Энергия". Также, как говорится в официальном комментарии МРСК Юга, были выявлены схемы вывода денежных средств, полученных данным предприятием в результате сделок с энергооборудованием в городе Красный Сулин.

В ходе судебного следствия Хуруджи была изменена мера пресечения, его выпустили под залог в 5 миллионов рублей. Изначально в деле фигурировала сумма хищений почти на 500 миллионов рублей, однако по самой весомой в денежном отношении статье о легализации прокурор ранее отказался поддерживать обвинение, и суд прекратил преследование по ней. Как заявил РИА Новости сам Хуруджи, прокурор не стал поддерживать требования обвинения о взыскании 471 миллиона рублей, но поддержал истца в требовании 6,9 миллиона рублей — оставшейся части заявленной суммы.

Суд Ростова-на-Дону постановил, что вина подсудимых не была установлена в ходе судебного заседания по статье "мошенничество", а АО "Энергия" осуществляло законную предпринимательскую деятельность. Суд приговорил оправдать Хуруджи и снять арест с имущества АО "Энергия", а также вернуть экс-главе представительства АСИ залог в 5 миллионов рублей. Судья признал за Хуруджи право на реабилитацию. В данный момент Хуруджи занимает пост общественного омбудсмена РФ по правам предпринимателей, заключенных под стражу, и федерального секретаря Партии роста.