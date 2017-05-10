Источник: в Подмосковье неизвестные ранили ножом девушку, ее отца и ребенка

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Девушка, ее отец и девятимесячный сын госпитализированы с ножевыми ранениями в подмосковном Одинцово, сообщил РИА Новости источник в медицинских службах региона.

"Полицейские, приехавшие на вызов, обнаружили девушку в крови, ее отца и девятимесячного ребенка. Они были госпитализированы с, предположительно, ножевыми ранениями", — сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, как именно пострадавшие получили ножевые ранения, отметив, что на месте работает следственно-оперативная группа, которая изучает обстоятельства возможного нападения.

РИА Новости пока не располагает комментариями правоохранительных органов о случившемся.