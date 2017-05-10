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Происшествия

Суд вернул кредиторам дом на Рублевке организатора блокады Крыма Ислямова

17:1310.05.2017
(обновлено: 17:14 10.05.2017)
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© РИА Новости . Андрей ИгловПерейти в фотобанкВице-премьер Республики Крым Ленур Ислямов. Архивное фотоВице-премьер Республики Крым Ленур Ислямов. Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Иглов
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы вернул в конкурсную массу земельный участок и жилой дом на Рублевке, принадлежавший бизнесмену-банкроту Ленуру Ислямову, который был одним из организаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма в 2015 году, следует из опубликованного определения суда.

Симферополь. Архивное фото
© РИА Новости . Макс Ветров
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Суд удовлетворил заявление финансового управляющего Александра Коробко, который требовал признать недействительным соглашение об отступном от 30 сентября 2015 года между Ислямовым и банком "Еврокредит". По этому соглашению Ислямов как поручитель ООО "Джаст Банк" исполнил обязательства перед "Еврокредитом", передав ему четырехэтажное жилое здание площадью 721 квадратный метр в деревне Глухово Красногорского района и земельный участок площадью 25 соток в поселке Горки-6.

Как установил суд, наличие у "Джаст Банка" обязательств перед "Еврокредитом", по которым поручился Ислямов, не доказано, поэтому договор поручительства является незаключенным. Суд признал соглашение об отступном недействительной сделкой. Также было отмечено, что договор поручительства между Ислямовым и "Еврокредитом" подписан 25 сентября 2015 года, а соглашение об отступном – через пять дней после этого. При этом у Ислямова к тому времени были неисполненные обязательства перед Сбербанком, под обеспечение которых он передал в залог то же самое имущество.

Стела с надписью Крым у пункта пропуска на границе России и Украины. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Полегенько
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Кроме того, суд признал соглашение об отступном нарушающим права остальных кредиторов, поскольку оно было заключено меньше чем за полгода до подачи заявления о банкротстве Ислямова и привело к преимущественному удовлетворению требований одного из кредиторов. Суд применил последствия недействительности сделки и вернул дом и участок в конкурсную массу должника. В нее также включено другое имущество Ислямова – спортивно-оздоровительный центр в Ялте с земельным участком, квартира площадью 149 квадратных метров в Москве с машиноместом, офис площадью 480 квадратных метров в Симферополе.

Банкротство Ислямова инициировал Сбербанк, подавший заявление в арбитраж в январе 2016 года. Банк, которому бизнесмен задолжал 1,2 миллиарда рублей, сразу просил суд признать должника банкротом, минуя стадию реструктуризации. Однако суд в марте 2016 года ввел реструктуризацию долгов и только в июле — реализацию имущества.

Бизнесмен Ленур Ислямов успел поработать вице-премьером в российском Крыму, был отправлен в отставку за неэффективную работу, после чего покинул полуостров. При этом он перевел свои бизнес-активы на подставные структуры. Позднее Ислямову было предъявлено заочное обвинение в диверсии, в результате которой в ноябре 2015 года был полностью обесточен Крым. Ислямов является фигурантом уголовного дела, которое ФСБ возбудило по факту создания вооруженного батальона на юге Украины у границ Крыма.

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