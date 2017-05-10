Стала известна причина закрытия вестибюля метро "Новые Черемушки" в Москве

Буква М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

Буква М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Московский метрополитен сообщает, что северный вестибюль станции Новые Черемушки закрыли днем в среду из-за прорыва трубы, к настоящему моменту службы города и метро устранили ЧП.

В среду днем метрополитен сообщал о закрытии вестибюля по техническим причинам.