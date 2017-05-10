Стала известна причина закрытия вестибюля метро "Новые Черемушки" в Москве

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Московский метрополитен сообщает, что северный вестибюль станции Новые Черемушки закрыли днем в среду из-за прорыва трубы, к настоящему моменту службы города и метро устранили ЧП.
В среду днем метрополитен сообщал о закрытии вестибюля по техническим причинам.
15:25. Ст Новые Черемушки. Северный вестибюль. Службы города и метро откачали воду из вестибюля. Вход/выход через южный вестибюль.
— Московское метро (@MetroOperativno) 10 мая 2017 г.
В метро добавили, что ремонтники откачали воду из вестибюля.