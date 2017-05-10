Владелец львицы, напавшей на школьника под Саратовом, не признал иск

САРАТОВ, 10 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Представитель владельца львицы, ранее напавшей на 15-летнего подростка в городе Энгельс Саратовской области, в суде не признала иск прокуратуры об изъятии дикого животного, передает корреспондент РИА Новости из суда.

Нападение львицы на школьника произошло в Энгельсе 24 апреля, пострадавший был госпитализирован с укусами. По данным минздрава области, он отделался царапинами. Прокуратура города через суд потребовала отобрать содержащуюся в полувольных условиях львицу Майю у ее владельца Егиша Ерояна, а местные власти подали в суд второй иск к Ерояну о запрете на выгул дикого животного в местах общего пользования.

"Считаем, что иск подлежит отказу в удовлетворении", — сказала представитель Ерояна, адвокат Лариса Петри.

По ее словам, в настоящее время львица содержится не в доме по улице Тургенева, а в доме Ерояна на улице Интернациональной, где для нее обустроен вольер. "Львица… содержится в неволе, для животного построен вольер. Она поставлена на учет в ветслужбе. Считаем, что разрешение для содержания животного в неволе не требуется", — отметила она.

Заместитель прокурора Энгельса Максим Кашен-Баженов иск поддержал в полном объеме и дополнил его. Он попросил изъять львицу Майю, родившуюся 21 февраля 2016 года, из владения Ерояна, запретить ответчику содержать животное дома, запретить совершать с ним какие-либо действия, направленные на отчуждение и уничтожение, и оставить львицу ему на ответственное хранение до фактического изъятия.