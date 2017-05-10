Под Воронежем семья отравилась угарным газом

ВОРОНЕЖ, 10 мая — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства отравления угарным газом семьи из четырех человек в Воронежской области, в результате чего погиб годовалый мальчик, а его сестра и родители доставлены в реанимацию, сообщает региональное управление СК РФ.

Трагедия произошла в доме совхоза Черноземный Калачеевского района Воронежской области. Как пояснил РИА Новости представитель регионального следственного управления, там жила семья из четырех человек: двое детей и их родители.

"Девятого мая в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение госпитализирована супружеская пара: 27-летняя женщина и ее 33-летний муж, а также их пятилетняя дочь с признаками отравления угарным газом. Пострадавшие находятся в реанимационном отделении", — говорится в сообщении.

По факту случившегося начата доследственная проверка. По информации следствия, пострадавших в бессознательном состоянии обнаружил их сосед.

"Годовалый мальчик признаков жизни не подавал. В жилище работал газовый котел, все окна в домовладении закрыты. Мужчина выключил котел, открыл двери и окна и вызвал сотрудников скорой медицинской помощи, которые констатировали смерть мальчика и доставили пострадавших в больницу", — отмечает следствие.

По данным СК, при осмотре тела ребенка видимых телесных повреждений не обнаружено. Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.