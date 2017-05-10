БМВ Банк и экс-депутат Митрофанов смогли договориться

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Представители политика, бывшего депутата Госдумы Алексея Митрофанова и московского БМВ Банка, потребовавшего признать Митрофанова банкротом, заявили в арбитражном суде Москвы, что банк и должник принципиально урегулировали спор, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Мы пришли к соглашению, спор будет урегулирован не путем мирового соглашения, а путем отзыва заявления о банкротстве", — сказал представитель Митрофанова. Он попросил отложить слушания, поскольку нужно доработать технические детали, в частности, представитель Митрофанова сообщил, что ему предстоит встретиться с клиентом, который находится за границей. Представитель банка не возражал против переноса заседания. Суд отложил рассмотрение дела на 26 мая.

Как пояснил в апреле в суде представитель БМВ Банка, на тот момент задолженность Митрофанова составляла более 7,4 миллиона рублей, в том числе более 2 миллионов рублей — основной долг. Она возникла по кредитному договору от 1 марта 2012 года. По условиям договора, банк предоставил Митрофанову кредит в сумме около 3,7 миллиона рублей на покупку автомобиля BMW-750Li на 5 лет под 12% годовых. Поскольку заемщик не производил надлежащим образом оплаты по договору, банк 30 июня 2015 года направил ему требование о досрочном возврате кредита, однако оно не было вручено в связи с отсутствием адресата, отметил представитель банка.

Представитель Митрофанова тогда заявил, что его доверитель не оспаривает наличие задолженности, но просит время для урегулирования дела мирным путем. По его словам, должник намерен отдать банку находящийся в залоге у кредитной организации автомобиль и договориться о выплате сумм процентов и неустойки.

Заявление БМВ Банка о банкротстве Митрофанова поступило в арбитраж 9 января. Как ранее пояснил представитель кредитной организации, банк требует признать экс-депутата банкротом и открыть реализацию его имущества, минуя процедуру реструктуризации долгов.

По состоянию на декабрь 2015 года, в базе данных исполнительных производств ФССП России содержались сведения о взыскании приставами с Митрофанова более 18 миллионов рублей различных долгов. Митрофанов избирался депутатом Госдумы пяти созывов, будучи сначала членом ЛДПР, затем — партии "Справедливая Россия". В июне 2014 года Госдума по представлению Генпрокуратуры лишила Митрофанова депутатской неприкосновенности для привлечения его в качестве обвиняемого по уголовному делу о покушении на мошенничество. После этого Митрофанов покинул РФ. Согласно декларации о доходах, в 2015 году он владел автомобилем BMW-750Li, по итогам 2014 года Митрофанов заработал около 15,4 миллиона рублей. В его собственности был земельный участок площадью 50 тысяч квадратных метров, его супруга доходов не имела, но владела квартирой площадью 210,4 квадратных метра.