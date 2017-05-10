Главу Татфондбанка экстренно перевели из СИЗО в больницу

КАЗАНЬ, 10 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин экстренно переведен из СИЗО в больницу в связи с ухудшением здоровья, сообщило управление Федеральной службы исполнения наказаний по Татарстану в среду.

Советский районный суд Казани 3 марта избрал в отношении Мусина меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 апреля. Мусин был арестован сразу после допроса в следственном управлении СК РФ по Татарстану и содержался в СИЗО-2 в Казани. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

"Девятого мая следственно-арестованный Роберт Мусин в связи с ухудшением здоровья был экстренно вывезен в учреждение минздрава", — говорится в сообщении УФСИН. По данным ведомства, охрана Мусина обеспечена в соответствии с требованиями действующего законодательства.

По предварительной версии, в августе 2016 года сотрудники ПАО "Татфондбанк" с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами, полученные кредитные денежные средства в размере более 3 миллиардов рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО "Татфондбанк".

Как отмечалось в ходе судебного заседания, Татфондбанк предоставил ЦБ заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива — кредитов, предоставленных ПАО "Нижнекамскнефтехим", однако права требований по этим кредитам были сразу же переуступлены ООО "Новая нефтехимия" (1,8 миллиарда рублей) и ООО "Сувар девелопмент" (2,2 миллиарда рублей).

Позднее следствие выявили еще два эпизода преступной деятельности подозреваемого. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".

ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов, а с 3 марта отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций. По данным ЦБ, "дыра" в балансе Татфондбанка по состоянию на 1 февраля 2017 года составила порядка 96,7 миллиарда рублей, до введения временной администрации ее размер оценивался в 43 миллиарда рублей.