Жильцы дома в Хакасии, где обрушилась стена, вернулись в квартиры

КРАСНОЯРСК, 10 мая — РИА Новости. Жильцы дома в хакасском селе Аскиз, где погиб четырехлетний ребенок после обрушения стены и части кровли, вернулись в квартиры, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
"Жильцы заселились во все квартиры, кроме пострадавшей. Угрозы для жителей нет", — сказал собеседник агентства.
В ведомстве добавили, что жилищная инспекция проведет проверку дома на пригодность к дальнейшей эксплуатации.
Более 40 человек эвакуировали из обрушившегося в Хакасии домаhttps://t.co/DW8dxH1GTI#хакасия #чс #обрушение pic.twitter.com/CtrPiY1WIf— Телеканал ЗВЕЗДА (@zvezdanews) 10 мая 2017 г.