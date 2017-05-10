Жильцы дома в Хакасии, где обрушилась стена, вернулись в квартиры

КРАСНОЯРСК, 10 мая — РИА Новости. Жильцы дома в хакасском селе Аскиз, где погиб четырехлетний ребенок после обрушения стены и части кровли, вернулись в квартиры, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.

Ранее сообщалось, что четырехлетний ребенок погиб при обрушении стены и части кровли жилого дома в Хакасии. Обрушение произошло в жилом доме, построенном в 1950 году, в селе Аскиз. В момент обрушения в квартире на втором этаже здания находились семь человек. Более 40 человек, в том числе 14 детей, были эвакуированы, для них подготовлен пункт временного размещения в здании общеобразовательной школы. Глава Хакасии Виктор Зимин экстренно выехал в Аскизский район на место ЧП. Региональный главк Следственного комитета РФ начал доследственную проверку.

"Жильцы заселились во все квартиры, кроме пострадавшей. Угрозы для жителей нет", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве добавили, что жилищная инспекция проведет проверку дома на пригодность к дальнейшей эксплуатации.

​