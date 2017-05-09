На трассе под Самарой Mercedes насмерть сбил сотрудника ДПС

САМАРА, 9 мая — РИА Новости. Сотрудник ДПС погиб после наезда автомобиля Mercedes на трассе М-5 под Самарой, сообщает ГУМВД по региону.
ДТП произошло во вторник ночью, примерно в 00. 20 мск на трассе М-5 "Урал" в Красноярском районе Самарской области. По данным ГИБДД, водитель автомобиля "Mercedes" двигаясь по дороге, не справился с управлением, выехал на обочину и сбил инспектора ДПС.
Руководство и личный состав ГУ МВД России по Самарской области выражает соболезнования родным и близким сотрудника полиции.