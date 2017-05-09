В Иркутской области ликвидировали 28 лесных пожаров за сутки

ИРКУТСК, 9 мая – РИА Новости. Общая площадь ликвидированных 8 мая пожаров в Иркутской области составила 1,3 тысячи гектаров, 6 очагов на 567 гектарах находятся в действующем состоянии, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

"В Иркутской области было ликвидировано 28 лесных пожаров, один из них в лесах Министерства обороны РФ в Братском районе, еще один на землях лесхоза города Братска", — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

В тушении лесных пожаров участвовали 659 человек, 210 единиц наземной техники. Четыре самолета Ан-2 и вертолет МИ-8 осуществляли мониторинг лесопожарной обстановки.

По данным ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" чрезвычайный – V класс пожарной опасности установился в двух районах региона — Киренском и Усть-Кутском.

С 28 апреля в Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации.