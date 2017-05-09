В Ростове-на-Дону "скорая" перевернулась после столкновения с такси

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Один человек пострадал при столкновении такси с каретой скорой помощи в Ростове-на-Дону, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по региону.

"Около 00.00 часов по мск на пересечении улиц Ленина и Нагибина произошло столкновение автомобиля Hyundai Solaris и кареты скорой помощи. По предварительным данным, водитель такси не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем скорой помощи. В результате ДТП пострадал водитель такси", — пояснили в региональном управлении МВД.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия уточняются.

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что после столкновения "скорая" перевернулась.