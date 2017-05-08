Под Липецком пропал четырехлетний мальчик

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Более 200 спасателей и волонтеров из четырех областей разыскивают четырехлетнего мальчика, который накануне пропал в селе Солдатское Липецкой области, сообщил в понедельник Следственный комитет России.

По данным ведомства, мальчик из многодетной семьи днем в воскресенье играл со старшим братом, пока его родственники занимались хозяйственными делами, но в какой-то момент пропал из поля зрения.

"Всего в поисковых мероприятиях задействовано более 200 человек. Вместе с полицейскими в поисках участвуют местные жители, волонтеры из Липецка, Белгородской, Тульской и Калужской областей, а также спасатели МЧС и спецтехника, водолазы, силами которых обследовано дно пруда, находящегося в 39 метрах от места жительства мальчика", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по стать "Убийство малолетнего". Специалисты осмотрели местность, том числе и с воздуха, опросили родственников мальчика и соседей. По изъятым в ходе осмотра объектам назначена молекулярно-генетическая экспертиза.