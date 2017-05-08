Водитель, сбивший шесть человек в Мурманске, отказался от теста на алкоголь

МУРМАНСК, 8 мая – РИА Новости. Водитель автомобиля "Hyundai", который в воскресенье вечером сбил шестерых пешеходов на оживленном перекрестке в Мурманске, и скрылся с места происшествия, был задержан спустя два часа после ДТП и отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В воскресенье около 18.25 на проспекте Ленина в Мурманске водитель автомобиля "Hyundai" 1979 года рождения при проезде через перекресток на запрещающий сигнал светофора допустил наезд на шестерых пешеходов, переходивших проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Водитель скрылся с места ДТП, в Мурманске был введен план "Перехват".

"В результате ДТП двое взрослых – жительница Мурманска 1982 года рождения и житель Мурманска 1926 года рождения – госпитализированы с травмами различной степени тяжести, еще четверо пешеходов, среди которых был несовершеннолетний 2016 года рождения, обслужены амбулаторно", — сообщили в ведомстве.

Спустя два часа после ДТП водитель автомобиля был задержан сотрудниками ГИБДД и доставлен в отдел полиции. "От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения житель Мурманска 1979 года рождения, ранее не судимый, отказался, в связи с чем в отношении него составлен административный протокол", — отметили в пресс-службе.

Также в отношении водителя составлен административный протокол по статье "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием". Водитель задержан, санкция этой статьи предусматривает административный арест сроком до 15 суток.

"По факту наезда на пешеходов в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — добавили в УМВД.