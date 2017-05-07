В Челябинске после пожара в частном доме нашли тела троих мужчин

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Трое мужчин погибли и двое пострадали при пожаре в частном доме в Челябинске, следователи проводят проверку, сообщает в воскресенье пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости о гибели двух людей и трех пострадавших при пожаре в частном доме на улице Зудова.

"В ходе ликвидации возгорания сотрудниками МЧС извлечены тела троих мужчин. Двое мужчин доставлены в реанимационное отделение лечебного учреждения. По данному факту следственными органами… организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем в то время, когда мужчины распивали спиртные напитки.