В Сочи после наезда автобуса на забор госпитализировали трех человек

СОЧИ, 7 мая – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Три человека доставлены в больницу в результате столкновения автобуса в Сочи с металлическим забором, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"В момент аварии в автобусе находились десять пассажиров, трое из них были доставлены в медицинские учреждения для обследования на предмет получения ими травм. Остальные от помощи отказались. Детей среди пострадавших нет", — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что полиция проводит проверку по факту ДТП.