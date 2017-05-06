В Тюменской области паводок подтопил более 300 садовых участков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. В Ишимском районе Тюменской области паводок подтопил свыше 300 садовых участков, сообщает в субботу региональное ГУ МЧС.

"По состоянию на 18.00 (по местному времени) на территории Ишима и Ишимского района подтоплено 314 нежилых садоводческих участков. Из них: 87 нежилых участков в садоводческом обществе "Швейник" на территории Ишима, 215 нежилых участков в садоводческом обществе "Солнечный", 12 нежилых участков в садоводческом обществе "Смородинка" поселка Плодопитомник Пахомовского сельского поселения Ишимского района", — сообщает управление.

По данным ведомства, к ликвидации последствий стихии привлечены 415 человек, 140 единиц техники и 32 плавательных средства.