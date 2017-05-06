В Пензе арестовали зампреда гордумы по обвинению во взяточничестве

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Заместитель председателя Пензенской городской думы арестован по обвинению во взяточничестве, сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

Ранее старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Людмила Фомина сообщила РИА Новости, что следственные органы задержали заместителя председателя Пензенской городской думы Георгия Тюрина, подозреваемого в покушении на получение взятки от бизнесмена на сумму 25 миллионов рублей.

"Предъявлено обвинение заместителю председателя Пензенской городской думы в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Тюрин второй срок подряд является депутатом Пензенской гордумы. С февраля 2016 года он был зампредом думы на внештатной основе, но уже в июне того же года занял этот пост на штатной основе. После возбуждения уголовного дела партия "Единая Россия" приостановила членство Тюрина до решения суда.