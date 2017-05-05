Житель Орла, избивший до смерти девушку, получил 13 лет тюрьмы

ВОРОНЕЖ, 5 мая — РИА Новости. Суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима жителя Орла, который до смерти забил свою бывшую сожительницу после того, как вызванные ею полицейские проигнорировали угрозы женщине, сообщает в пятницу управление СК РФ по региону.

По данным следствия, 17 ноября 2016 года ранее судимый житель Орла Андрей Бочков поссорился со своей бывшей сожительницей. Девушка вызвала полицейских, которые, прибыв на место, проигнорировали угрозы мужчины и уехали. После этого конфликт перенесся на улицу, где мужчина жестоко избил девушку и скрылся. Потерпевшая была госпитализирована с тяжелыми травмами головы, но впоследствии скончалась. В отношении мужчины следствие возбудило дело об "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть". Обвиняемый был заключен под стражу.

Затем следствие переквалифицировало дело на статью "умышленное убийство". Санкция статьи об убийстве предусматривает до 15 лет лишения свободы.

"Приговором суда Андрей Бочков признан виновным и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Происшествие вызвало огромный резонанс после того, как в СМИ появилась информация, что полицейские отказались приехать на вызов женщины, которая заявила об угрозах убийством со стороны своего бывшего возлюбленного. Управление МВД сообщило об увольнении принимавшей вызов сотрудницы полиции и дисциплинарных мерах в отношении ряда руководителей, а СК возбудил уголовное дело о халатности против старшего участкового уполномоченного УМВД России по Орлу Натальи Башкатовой. Как сообщает 5 мая следствие, расследование уголовного дела в отношении Натальи Башкатовой продолжается.