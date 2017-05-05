Директор школы-интерната под Саратовом уволилась после инцидента с фуршетом

САРАТОВ, 5 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Директор санаторной школы-интерната в городе Петровск Саратовской области Ольга Колдина уволилась после начала проверки о проведении в учреждении фуршета с употреблением спиртного, сообщили РИА Новости в пятницу пресс-службе областного министерства образования.

Ранее в прокуратуре области сообщили, что в среду вечером поступило сообщение от родительницы одного из воспитанников о распитии спиртных напитков в школе-интернате Петровска, в котором якобы участвовало в том числе руководство учреждения. По данным ведомства, участники застолья по прибытии наряда полиции пытались спрятать все атрибуты фуршета.

"Директор приняла такое решение, приехала в министерство и написала заявление об увольнении по собственному желанию… Сегодня последний день она работает. В течение сегодняшнего дня будет назначен исполняющий обязанности (директора)", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что министерская проверка в связи с фуршетом в школе-интернате еще не завершена.

В областном министерстве образования ранее отметили, что за распитие алкоголя на территории детской образовательной организации предусмотрена ответственность вплоть до увольнения.