Директор школы-интерната под Саратовом уволилась после инцидента с фуршетом

САРАТОВ, 5 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Директор санаторной школы-интерната в городе Петровск Саратовской области Ольга Колдина уволилась после начала проверки о проведении в учреждении фуршета с употреблением спиртного, сообщили РИА Новости в пятницу пресс-службе областного министерства образования.
"Директор приняла такое решение, приехала в министерство и написала заявление об увольнении по собственному желанию… Сегодня последний день она работает. В течение сегодняшнего дня будет назначен исполняющий обязанности (директора)", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что министерская проверка в связи с фуршетом в школе-интернате еще не завершена.
В областном министерстве образования ранее отметили, что за распитие алкоголя на территории детской образовательной организации предусмотрена ответственность вплоть до увольнения.