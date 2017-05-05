В центре Москвы горит здание

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Спасатели утром в пятницу тушат возгорание в выселенном здании в центре Москвы, огонь охватил площадь в 500 квадратных метров, сообщает столичный главк МЧС.

По данным ведомства, информация о происшествии поступила в 08:26. Сообщается, что пожар произошел в выселенном здании по адресу Лубянский проезд, 19.

"По уточнённой информации — площадь пожара составляет порядка 3000 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении МЧС Москвы в сети микроблогов Twitter.

По уточнённой информации — площадь пожара составляет порядка 3.000 кв.метров. Сведений о пострадавших не поступало. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 5 мая 2017 г.

​Как отмечают спасатели, из-за пожара движение по Лубянскому проезду ограничено, водителям предлагается выбирать пути объезда.

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