Прокуратура проверяет сообщения о фуршете в школе-интернате под Саратовом

САРАТОВ, 4 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура проводит проверку по сообщению о том, что в санаторной школе-интернате города Петровск Саратовской области прошел фуршет с употреблением спиртного, в котором якобы участвовало в том числе руководство учреждения, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе областной прокуратуры.

"Вчера вечером после 18.00 в Петровскую межрайонную прокуратуру обратилась родительница одного из воспитанников школы-интерната и сообщила о распитии спиртных напитков в интернате. По данному факту проводится проверка", — сказала собеседница агентства.

В прокуратуре отметили, что когда в интернат прибыл наряд полиции, участники застолья пытались спрятать все атрибуты фуршета. Собеседница агентства уточнила, что информация об участии в застолье руководства учреждения проверяется. Прокуратура региона взяла ход проверки под контроль.

В пресс-службе областного министерства образования также сообщили РИА Новости, что по данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой будут приняты кадровые решения в отношении администрации школы-интерната. "За распитие спиртных напитков на территории детской образовательной организации предусмотрена ответственность, в том числе увольнение", — отметили в ведомстве.