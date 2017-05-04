Под Смоленском егерь случайно застрелил сестру своей жены

ВОРОНЕЖ, 4 мая — РИА Новости. Егерь из Смоленской области, желая в шутку попугать сестру своей супруги, застрелил ее из пневматического ружья, которое, как он считал, было не заряжено, сообщило в четверг региональное управление СК РФ.

Трагический инцидент произошел на пермомайских праздниках в одной из деревень Вяземского района. По предварительным данным СК, к подозреваемому в гости приехали родственники из Московской области, у одного из гостей с собой было пневматическое ружье.

"Хозяин дома с гостями находился на своем приусадебном участке. В ходе общения мужчина взял ружье и думая, что оно не заряжено, желая в шутку напугать, направил его в сторону сестры своей супруги, произведя выстрел. В результате женщине было причинено огнестрельное ранение грудной клетки с повреждением сердца", — говорится в сообщении.

Пострадавшая скончалась по дороге в больницу, а в отношении 44-летнего мужчины было возбуждено дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Санкция данной статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.

"С учетом того, что подозреваемый является егерем одного из охотхозяйств Вяземского района и обладает достаточным жизненным опытом и навыками обращения с оружием, он должен был предвидеть опасность неосторожного обращения с оружием", — считает следствие.